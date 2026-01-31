Sudtirol, Castori: "Catanzaro squadra forte, accresce i nostri meriti. Non era facile"

L'allenatore del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catanzaro vinta per 2-1. Di seguito le sue parole riportate da FCS TV:

"La partita è stata giocata con il cuore e con grande determinazione, nonostante l'avversario abbia una caratura tecnica importante. Merita i miei complimenti perché è una squadra forte e ha giocato anche bene. A maggior ragione questo accresce i meriti del Sudtirol perché battere il Catanzaro oggi non era facile. Il gruppo non è ritrovato perché non si è mai perso. Prima è mancato qualche risultato, ma le prestazioni sono state sempre generose, con molto impegno. Ogni squadra ha i suoi cali nell'arco di un campionato, ma il gruppo ha sempre dimostrato coesione e voglia di fare risultato".