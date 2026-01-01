Il punto sulla B: festa grande a Venezia, Castori vince ancora. Biasci fa tripletta

Entra nel vivo il campionato di serie B e, col passare delle settimane, si stanno delineando i veri valori di un torneo sempre più avvincente e, come sempre, imprevedibile. La copertina di giornata è tutta per il Venezia che, ancora una volta, sfrutta il fattore Penzo e batte per 2-1 una Carrarese mai doma, ma che ha dovuto arrendersi a cospetto di una delle squadre più in forma della cadetteria. La festa a fine gara tra calciatori, staff tecnico e tifoseria conferma che l’ambiente crede fortemente nella possibilità di tornare in A dopo la cocente retrocessione della passata stagione e Stroppa sogna di aggiungere un altro tassello importante alla sua carriera dopo aver vinto con Crotone, Monza e Cremonese. Il Frosinone agguanta un punto d’oro in pieno recupero sul campo di una Virtus Entella capace di disputare davvero una prova tatticamente perfetta. Ottimo esordio per Cuppone, con gol e tante occasioni per raddoppiare. Un match interessantissimo che ha entusiasmato Alvini, convinto che rimontare in questo modo sia un segnale alla concorrenza.

Bene il Monza che, pur non brillando ancora sul piano del gioco, fa valere la propria superiorità tecnica espugnando Padova. Il Palermo invece sbanca 0-3 il San Nicola di Bari disputando forse la miglior partita della stagione. Un dominio totale, con Le Douaron, Pojhanpalo e Ranocchia che hanno rovinato il ritorno di Longo in uno stadio sempre più vuoto, ma che ha sostenuto la squadra dall’inizio alla fine pur con la linea dura nei confronti della società capitanata dal presidente De Laurentiis. Il Modena non sa più vincere e impatta 0-0 contro un Empoli che, a oggi, non ha tratto particolari giovamenti nel passaggio da Pagliuca a Dionisi. Il ritorno da ex al Barbera la settimana prossima si preannuncia piuttosto teso, visto che in terra siciliana non ha lasciato un buon ricordo e sarà presumibilmente fischiato dai tifosi. 1-1 tra Reggiana e Juve Stabia, con le vespe che sprecano il vantaggio lampo e gli amaranto che interrompono la lunga striscia di sconfitte consecutive. L’altra campana, l’Avellino, pur sotto in avvio col Cesena vince per 3-1 trascinata da una tripletta dello scatenato Biasci. 2-2 pirotecnico tra Pescara e Mantova, con gli abruzzesi che aspettano l’esordio di Insigne, ma che si mordono i gomiti per aver sprecato una grossa chance tra le mura amiche. La Sampdoria torna a respirare grazie all’1-0 allo scadere nel derby contro lo Spezia: decisivo l’ex Ricci, centrocampista che può fare la differenza in casa blucerchiata. Vola il Sudtirol di Castori: 2-1 a un Catanzaro apparso in flessione dopo un mese di dicembre super.

Risultati

Bari – Palermo 0-3: 57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1: 8’ Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1 3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21’ Merkaj (S)

Venezia – Carrarese 2-1: 26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1: 49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2 17' e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74’ Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0: 90'+1 Ricci

Reggiana – Juve Stabia 1-1: 1' Mosti (J), 30' Gondo (R)

Padova – Monza 1-2: 17’ rig Bortolussi (P), 45’ Colpani (M), 87 Alvarez (M)

Classifica

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 21

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20

Pescara 15