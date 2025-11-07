Sudtirol, Castori: "Carrarese allenata da uno dei migliori. Ma noi dobbiamo vincere"

"La squadra arriva al match con una condizione migliore rispetto al passato, abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi: la settimana è servita per migliorare la condizione dei giocatori reduci da infortunio. Si è lavorato bene, con impegno, e con la convinzione di voler tornare alla vittoria, perché ne abbiamo assolutamente bisogno, la classifica va mossa. Soprattutto di fronte all'equilibrio che regna in Serie B": così, nella conferenza pre gara, quando la sfida alla Carrarese si avvicina, il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori.

Che passa poi al dettaglio della rosa: "Masiello, Veseli e Pecorino hanno recuperato, non invece Pietrelli, ed è in forse El Kaouakibi, Italeng no. Gli infortuni ci hanno frenato nella prestazione e nei risultati, avere più disponibilità in organico sarà importante anche per evitare poi che la classifica diventi pericolosa. Coulibaly? È un giocatore di quantità e di ritmo, capace di dare grande intensità alla squadra. Dopo un periodo condizionato da un infortunio, si è allenato bene e sta ritrovando la sua forma migliore".

Nota quindi all'avversario: "La Carrarese è un'ottima squadra, allenata da uno dei migliori allenatori della nuova generazione, che da anni sta facendo bene. Hanno tutto, ottime caratteristiche, è una squadra organizzata e pericolosa, dotata di qualità tecniche e fisiche, con un attacco tra i più prolifici del campionato. Lavora insieme da tre anni e si vede: è una formazione affiatata, che sa palleggiare e ripartire in contropiede. Dovremo essere molto attenti e determinati per limitarne i punti di forza e creare loro delle difficoltà durante la gara".