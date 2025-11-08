Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"

Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, analizza in conferenza stampa il pareggio contro la Carrarese: "Un risultato da accettare con entusiasmo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria per impegno, cuore e dispendio fisico. Giocare in dieci per quasi novanta minuti non è semplice, ma abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse. Quando la squadra tiene bene il campo, cambiare non sempre significa migliorare. In certe situazioni serve più l’esperienza che la freschezza.

Stiamo tornando il Südtirol di sempre. Recuperiamo giocatori importanti - riporta trivenetogoal.it - e la condizione generale sta crescendo. Dopo la sosta saremo più competitivi. Abbiamo scaldato il pubblico, l’abbiamo trascinato con la nostra voglia di lottare. In quei momenti di sofferenza, sentire la gente dalla nostra parte è stato bellissimo".