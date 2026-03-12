Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Frosinone

La serie positiva dura da cinque giornate e nel nuovo anno è arrivata solo una sconfitta, contro la capolista Venezia, per cui le condizioni sono le migliori per giocare tre sfide ravvicinate e tentare di tenere aperta la corsa ai primi due posti in classifica. La squadra di Massimiliano Alvini da sorpresa si è trasformata in solida realtà e vuole sfruttare questo entusiasmo per continuare a volare e quantomeno conquistare il miglior piazzamento per gli eventuali play off.

Calendario

La prima delle tre sfide per il Frosinone sarà uno scontro diretto con un Cesena in grave difficoltà e con il tecnico traballante in panchina. I ciociari potrebbero dare una mazzata ai romagnoli – che comunque non sembrano essere un rivale per i primi quattro posti – e tenere il passo delle rivali. Si andrà poi a Bari per un quasi testa-coda insidioso anche per il clima che si potrebbe respirare al San Nicola. Conclusione di nuovo allo Stirpe contro un SudTirol che ha quasi archiviato la questione salvezza, ma potrebbe essere in corsa per i play off.

Cesena-Frosinone: 14/03 ore 15:00

Frosinone-Bari: 18/03 ore 19:00

SudTirol-Frosinone: 22/03 ore 15:00