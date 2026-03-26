Lega B, Bedin: "I club sono identità e appartenenza. Rappresentano un bene pubblico"

Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin è intervenuto presso il Salone d’onore del Coni all’interno del convegno 'Lo Sport come infrastruttura trasversale del sistema economico', rispondendo a una domanda relativa al calcio quale vera e propria architettura di valore pubblico sottolineando come "ogni società calcistica professionistica debba avere la consapevolezza di ricoprire non solo il compito di allestire una rosa di giocatori per la disputa di una competizione, bensì di avere la consapevolezza e la relativa responsabilità nel rappresentare un patrimonio territoriale".

Per questo la funzione di un club non deve limitarsi all’evento, - prosegue Bedin come si legge sul sito della Lega - ma comprendere la funzione aggregativa, economica, educativa e di valorizzazione del territorio che ricopre. Il club è identità e senso di appartenenza di una comunità e deve conseguentemente creare sinergie con tutto il territorio, inteso come istituzioni, associazioni, imprenditoria e mondo del volontariato, oltre che naturalmente con i propri appassionati".

"Abbiamo 4 milioni di spettatori ogni stagione, 8,3 milioni di followers sui social, cinquemila tesserati che diventano centinaia di migliaia se aggiungiamo le società affiliate. - ha concluso il numero uno della cadetteria per spiegare il radicamento della Serie B sul territorio - Questi dati testimoniano come il calcio rappresenti una vera infrastruttura di valore pubblico, essenziale per il benessere sociale ed economico di una comunità, non solo sportiva".