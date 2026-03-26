Lutto nel mondo del calcio: a 79 anni è morto Beppe Savoldi
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Grave lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi, dopo una lunga malattia, si è spento all'età di 79 anni Giuseppe Savoldi.
Indimenticato centravanti in attività dal '65 all'83, in carriera da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le condoglianze della redazione di TMW.
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