Venezia-Frosinone, i convocati di Alvini: lunga lista di infortuni. Si aggiunge Kvernadze squalificato

Vigilia di gara per il Frosinone di mister Massimiliano Alvini, che domani farà visita al Venezia nel match valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Penzo', con il fischio di inizio del match previsto per le ore 15:00.

ma la lista delle assenze è lunga, e gli infortunati sono parecchi. Si parte con Biraschi e Gori, entrambi vittoria di una lesione al menisco laterale del ginocchio destro, mentre peggio è andata a Selvini, che non solo ha rimediato quell'infortunio ma allo stesso ha aggiunto una lesione al legamento crociato anteriore; per Barcella invece, lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra. Coscia sinistra invece dolente per F. Gelli, vittima di una lesione al bicipite femorale. Marchizza è poi alle prese con la sindrome femore-rotulea del ginocchio destro, e problemi al ginocchio destro li ha anche Hegelund: tendinopatia rotulea. Per Corrado, invece, frattura al perone destro. Già nota, invece, la condizione di Sherri: frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali.

A queste, si aggiunge l'assenza di Kvernadze, appiedato dal giudice sportivo.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati, diffuso dal club:

PORTIERI: Lolic, Palmisani, Pisseri;

DIFENSORI: Bracaglia, Calvani, Cittadini, J. Gelli, Monterisi, A. Oyono, J. Oyono;

CENTROCAMPISTI: Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow;

ATTACCANTI: Dixon, Ghedjemis, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli.