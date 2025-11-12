Venezia, Kike Perez: "Vogliamo lottare per la promozione, e venderemo cara la pelle"

Settimana di sosta per il campionato di Serie B, ma il Venezia arriva sicuramente sereno a questo momento di stop forzato: nell'ultimo turno, giocato nel weekend trascorso, infatti, i lagunari hanno battuto, anche in modo piuttosto rotondo (3-1) la Sampdoria, raggiungendo il quinto posto in classifica.

A parlare della squadra, in un'intervista rilasciata a pianetaserieb.it, è stato Kike Perez, che ha definito il Venezia una squadra giocare, attaccare e ricercare il possesso palla, ma anche fautrice di un calcio dinamico. Tutte caratteristiche che si riflettono poi sull'obiettivo finale: "Vogliamo chiaramente lottare per la promozione, sono sicuro che venderemo cara la pelle e saremo fino alla fine nelle posizioni alte di classifica. Lavoriamo tanto e bene in settimana, il campionato sarà lungo e ostico ma non ci faremo trovare impreparati, perché è ciò che la società e il mister desiderano e, a mio avviso, meritano. Il progetto del Venezia è incredibile, lo dico con convinzione".

Non è mancata una nota a mister Giovanni Stroppa, "esigente ma, al contempo, è sempre disponibile con i calciatori". Come infatti ha aggiunto Perez, "Ci dice le cose in maniera chiara e diretta, che trasmette molto bene i suoi principi di gioco". Insomma, le premesse per una stagione di effettivi successi non sembrano mancare.