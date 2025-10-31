Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni

Precedentemente al 3-2 del 2023-2024 (Pontisso al 5’, Idzes al 14’ e al 55’, Iemmello al 59’ e, su rigore, al 96’) per rintracciare più di due marcature in un singolo Catanzaro-Venezia dovevamo scartabellare gli almanacchi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Perché nella Serie C 1954-1955 era andato in scena un 4-3 per i giallorossi.

Fra l’altro quella ricordata in apertura è sfida entrata di diritto nell’album dei ricordi. Rappresenta, infatti, l’incrocio con più marcature in Calabria e in cadetteria. Non solo. Ben 3 dei 5 centri arrivarono con colpi di testa (e in questo torneo i giallorossi ne hanno messi a segno 1, mentre gli arancioneroverdi sono a 2).

Lagunari che non sbancano il campo della Regina del Sud dal 1965-1966, quando alla 26esima giornata fu 0-1 con Ferruccio Mazzola man of the match per via della rete messa a segno al minuto 78. Correva il 27 marzo 1966, domenica saranno passati 21.770 giorni. Successivamente ecco 2 vittorie giallorosse e lo 0-0 del 2004-2005.

Attenzione a quest’ultimo pareggio ad occhiali: arrivato nell’unico – prima di oggi – Catanzaro-Venezia giocato all’11esima di B.

Situazione dopo il turno infrasettimanale.

Catanzaro a 12 punti (2V – 6X – 2P con 11GF e 10GS), la metà esatta, 6, al Ceravolo (1V – 3X – 1P con 5GF e 5GS). Dopo i 6 pareggi consecutivi, cui hanno fatto seguito 2 KO, ecco i 2 successi rispettivamente contro Palermo e Mantova. Venezia poco più in alto, a quota 16, (4V – 4X – 2P con 16GF e 9GS), ma soltanto un quarto, 4, in esterna (0V – 4X – 1P con 5GF e 6GS). È reduce dal 3-0 sul Sudtirol. Mai in questo torneo ha piazzato 2 affermazioni in fila. L’ultima volta che c’è riuscito fu in occasione dei play-off 2023-2024, quando fra il 20 e il 24 maggio superò il Palermo per 1-0 al Barbera e 2-1 al Penzo.

Qualche statistica di rendimento stagionale.

Venezia al top in B per clean sheet, 5 match, e coop del gol, 11 bomber.

Attenzione al passaggio dal primo al secondo tempo. Il Catanzaro mostra un +4, da 8 a 12, il Venezia un -4, da 20 a 16 punti.

Fari puntati su Kike Pérez. Il centrocampista spagnolo è reduce da 2 assist vincenti e 1 gol fatto contro il Sudtirol. È un record in questo torneo. Nessun giocatore ha saputo fare meglio in un singolo match. Al massimo Odogwu (Sudtirol) e Fumagalli (Entella) hanno timbrato una doppietta in tema di assist, senza però trovare la via del gol in quegli stessi novanta minuti di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A CATANZARO (SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

7 vittorie Catanzaro

3 pareggi

3 vittorie Venezia

15 gol fatti Catanzaro

10 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO

Catanzaro-Venezia 0-2, 6° giornata 1934/1935

L’ULTIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO

Catanzaro-Venezia 3-2, 36° giornata 2023/2024