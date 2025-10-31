Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni

Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:44Le Statistiche
Redazione Footstats

Precedentemente al 3-2 del 2023-2024 (Pontisso al 5’, Idzes al 14’ e al 55’, Iemmello al 59’ e, su rigore, al 96’) per rintracciare più di due marcature in un singolo Catanzaro-Venezia dovevamo scartabellare gli almanacchi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Perché nella Serie C 1954-1955 era andato in scena un 4-3 per i giallorossi.
Fra l’altro quella ricordata in apertura è sfida entrata di diritto nell’album dei ricordi. Rappresenta, infatti, l’incrocio con più marcature in Calabria e in cadetteria. Non solo. Ben 3 dei 5 centri arrivarono con colpi di testa (e in questo torneo i giallorossi ne hanno messi a segno 1, mentre gli arancioneroverdi sono a 2).
Lagunari che non sbancano il campo della Regina del Sud dal 1965-1966, quando alla 26esima giornata fu 0-1 con Ferruccio Mazzola man of the match per via della rete messa a segno al minuto 78. Correva il 27 marzo 1966, domenica saranno passati 21.770 giorni. Successivamente ecco 2 vittorie giallorosse e lo 0-0 del 2004-2005.
Attenzione a quest’ultimo pareggio ad occhiali: arrivato nell’unico – prima di oggi – Catanzaro-Venezia giocato all’11esima di B.
Situazione dopo il turno infrasettimanale.
Catanzaro a 12 punti (2V – 6X – 2P con 11GF e 10GS), la metà esatta, 6, al Ceravolo (1V – 3X – 1P con 5GF e 5GS). Dopo i 6 pareggi consecutivi, cui hanno fatto seguito 2 KO, ecco i 2 successi rispettivamente contro Palermo e Mantova. Venezia poco più in alto, a quota 16, (4V – 4X – 2P con 16GF e 9GS), ma soltanto un quarto, 4, in esterna (0V – 4X – 1P con 5GF e 6GS). È reduce dal 3-0 sul Sudtirol. Mai in questo torneo ha piazzato 2 affermazioni in fila. L’ultima volta che c’è riuscito fu in occasione dei play-off 2023-2024, quando fra il 20 e il 24 maggio superò il Palermo per 1-0 al Barbera e 2-1 al Penzo.
Qualche statistica di rendimento stagionale.
Venezia al top in B per clean sheet, 5 match, e coop del gol, 11 bomber.
Attenzione al passaggio dal primo al secondo tempo. Il Catanzaro mostra un +4, da 8 a 12, il Venezia un -4, da 20 a 16 punti.

Fari puntati su Kike Pérez. Il centrocampista spagnolo è reduce da 2 assist vincenti e 1 gol fatto contro il Sudtirol. È un record in questo torneo. Nessun giocatore ha saputo fare meglio in un singolo match. Al massimo Odogwu (Sudtirol) e Fumagalli (Entella) hanno timbrato una doppietta in tema di assist, senza però trovare la via del gol in quegli stessi novanta minuti di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A CATANZARO (SERIE B E SERIE C)
13 incontri disputati
7 vittorie Catanzaro
3 pareggi
3 vittorie Venezia
15 gol fatti Catanzaro
10 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO
Catanzaro-Venezia 0-2, 6° giornata 1934/1935

L’ULTIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO
Catanzaro-Venezia 3-2, 36° giornata 2023/2024

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per... Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"... Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"
Altre notizie Le Statistiche
Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni... Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni
Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma
Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo... Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo
Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)... Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)
Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi
L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata... L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata
Se fra Vieira e Nicola non c'è due senza tre... Quel doppio zero del doppio ex Se fra Vieira e Nicola non c'è due senza tre... Quel doppio zero del doppio ex
Lo zero dell'Inter è un segno delle grandi, quello della Fiorentina è preoccupante... Lo zero dell'Inter è un segno delle grandi, quello della Fiorentina è preoccupante
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.1 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.2 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.3 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.4 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.5 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.6 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.7 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Serie A n.3 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Eranio duro sul Genoa: "Vieira ha perso un po' la bussola. Se non rimpiazzi i giocatori..."
Immagine news Serie A n.2 Briatore: "Ora Spalletti si tatui la Juve sull'altro braccio come ha fatto per lo scudetto del Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, il Maradona è un fortino: numeri al top in Europa, col Como servirà la sua spinta
Immagine news Serie A n.4 Galli vota Pioli: "Fossi la Fiorentina aspetterei Lecce e Genoa prima di mandarlo via"
Immagine news Serie A n.5 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine news Serie A n.6 Roma, per Dybala pronto un triennale: l'argentino sempre più convinto a dire sì
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Immagine news Serie B n.3 Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Lasagna: "Con mentalità e cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"
Immagine news Serie B n.5 Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.3 L'ex Emerson svela: "Potevo tornare al Livorno. E se in futuro chiama di nuovo..."
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.5 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Immagine news Serie C n.6 Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…