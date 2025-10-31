Venezia, ritoccato l'accordo con Kike Perez. Al giocatore aumentato l'ingaggio

Il Venezia e Kike Perez hanno trovato un nuovo accordo economico. Stando a quanto riportato da SkySport il club ha deciso di riconoscergli un aumento dell’ingaggio e di inserire un’opzione di prolungamento sul contratto già valido.

Nelle battute conclusive del mercato estivo Perez aveva attirato l’interesse di club della Liga e della Serie A. Nonostante ciò, ha scelto di rimanere a Venezia per inseguire l’obiettivo della promozione.

La società punta forte su di lui e lo considera una pedina fondamentale del progetto. La revisione del contratto rappresenta un’ulteriore conferma di questa fiducia.