Venezia, ritoccato l'accordo con Kike Perez. Al giocatore aumentato l'ingaggio
TUTTO mercato WEB
Il Venezia e Kike Perez hanno trovato un nuovo accordo economico. Stando a quanto riportato da SkySport il club ha deciso di riconoscergli un aumento dell’ingaggio e di inserire un’opzione di prolungamento sul contratto già valido.
Nelle battute conclusive del mercato estivo Perez aveva attirato l’interesse di club della Liga e della Serie A. Nonostante ciò, ha scelto di rimanere a Venezia per inseguire l’obiettivo della promozione.
La società punta forte su di lui e lo considera una pedina fondamentale del progetto. La revisione del contratto rappresenta un’ulteriore conferma di questa fiducia.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile