Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo"

Nel post partita di Mantova-Venezia il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'ottima prestazione dei suoi ragazzi di questo pomeriggio al Danilo Martelli – PATA Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di pianetaserieb.

Sente la pressione di una piazza come Venezia? “Ho la pressione di vincere il campionato: quando sono arrivato qui non c’erano discorsi diversi, da parte dei media, se non quello di vincere. Noi ci proveremo: non siamo sicuri di vincere la Serie B, però dico che vedere la mia squadra giocare e interpretare il mio calcio così è qualcosa di impagabile”.

Un'analisi sul match: “È stata una bella prova di forza, il Mantova mi è piaciuto tanto quest’oggi. Non potevi concedere errori, e da un passaggio sbagliato è nato l’1-2 per loro. Il risultato è stato legittimato dalla nostra prova”.



Sul rendimento in trasferta del Venezia: “Abbiamo una mentalità diversa ora, e la conseguenza è il risultato: c’è più consapevolezza. Mi piacerebbe vedere più qualità nel palleggio, ma contro questi avversari non è facile”.

Sulla difesa: “La difesa mi è piaciuta: a parte qualche sbavatura, che è normale, perché in tanti era parecchio che non giocavano. Franjic e Venturi erano fuori da tanto, Schingtienne è rientrato dopo la squalifica. Non era facile mettendo due terzi di difesa diversi dal solito. Mi è dispiaciuto prendere gol da rimessa laterale, però guardiamo avanti”.

Sull'incredibile momento di forma di Adorante: “Finalmente ha fatto gol su azione ma, a parte i gol, che li ha sempre saputi fare, sono contento di come sa raccordare la squadra. Sta imparando quel fondamentale e, se migliora anche li, può diventare ancora più forte”.