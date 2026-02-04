Virtus Entella, Tirelli: "Ieri giornata emozionante, non mi aspettavo la chiamata dalla B"

“La giornata di ieri è stata piena di emozioni. Ho saputo dell’interessamento dell’Entella verso le 14, appena terminato l’allenamento. Il mio procuratore mi aveva detto che non sarebbe stato semplice, ma che si stava aprendo questa possibilità”. L’attaccante Mattia Tirelli ha parlato così della trattativa che nelle ultime ore di calciomercato lo ha portato a vestire la maglia del club ligure.

“Sono stato subito entusiasta e, con il passare delle ore, non ero più sicuro che si potesse chiudere. Non mi aspettavo una chiamata dalla Serie B in questo momento, anche se a Monopoli mi stavo esprimendo bene. Poi è arrivata e sono felicissimo che tutto sia andato per il meglio. - prosegue il classe 2002 come si legge sui canali ufficiali della Virtus Entella - Mister Chiappella? C’è poco da dire, calcisticamente sono innamorato di questo allenatore. Lui lo sa, e anche in questi mesi siamo sempre rimasti in contatto”.

“Oltre a lui ritroverò anche altri ex compagni, questo sarà sicuramente un grande vantaggio per il mio ambientamento a Chiavari. - conclude Tirelli - Nelle ultime ore ho parlato anche con Fall, che mi ha confermato di aver fatto la scelta giusta. Sono carico, determinato e voglioso di dimostrare fin da subito il mio valore”.