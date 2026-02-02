Virtus Entella, altro innesto per l'attacco: acquistato Tirelli dal Monopoli
Dopo Stabile la Virtus Entella ha tesserato anche un altro attaccante proveniente dalla Serie C. Si tratta di Tirelli del Monopoli che arriva a titolo definitivo come si legge nella nota del club ligure:
Mattia Tirelli è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 2002 arriva a Chiavari a titolo definitivo dal Monopoli.
Dopo aver debuttato tra i professionisti con la maglia della Feralpisalò e aver disputato una stagione nel campionato Primavera con la Fiorentina, Tirelli inizia il proprio percorso di crescita in Serie D vestendo le maglie di Real Calepina, Brusaporto e Ravenna.
Nella stagione scorsa torna in Serie C, prima all’Ascoli e poi, nel girone di ritorno, alla Giana Erminio, dove realizza 8 gol in 19 presenze.
Nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Monopoli, collezionando 26 presenze e 7 reti.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30