Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"

Dopo il successo sull'Empoli, la Virtus Entella si appresta ad affrontare la Reggiana, nel match che si giocherà al 'Mapei Stadium' nella giornata di domani, con fischio di inizio alle ore 15:00. Gara valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Della quale ha parlato il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella in conferenza stampa: "Abbiamo avuto una settimana più lunga che ci ha permesso di recuperare al meglio le energie e frazionare anche il lavoro di programmazione settimanale: la squadra si è approcciata benissimo, questa è una qualità che abbiamo sempre sottolineato e che continuiamo a portare avanti, perché la squadra sta crescendo sempre di più. Poi, l'attenzione è stata catalizzata anche sulla Reggiana, ma con la consapevolezza che dobbiamo migliorare lo score fuori casa".

Effettivamente, dei 13 punti conquistati, 12 sono arrivati tra le mura amiche: "Come si fa a ripetere certe cose anche in trasferta? La risposta sta nella semplicità, ovvero il far meglio le cose semplici, prestando più attenzione possibile ai dettagli, evitando errori come quelli commessi contro il Frosinone".

Conclude quindi con una nota al match: "La Reggiana ha valori importanti, e un parco attaccanti di livello, anche se alla fine ha ottimi giocatori dislocati un po' in tutti i reparti. Servirà una prova più convincente e solida anche fuori casa".