Entella, Chiappella: "Empoli società modello. Sarà una grande gara, serve mentalità"

Un turno infrasettimanale che la Virtus Entella ha pagato a caro prezzo, sconfitta per 4-0 in casa del Frosinone, ma adesso la formazione di Chiavari è chiamata al match contro l'Empoli, che domani arriverà al 'Comunale' in occasione della sfida valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Fischio di inizio del confronto fissato alle ore 17.15.

Del match, nella consueta conferenza stampa pre gara, ha così parlato il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella: "Quando ci sono partite ravvicinate l'obiettivo principale è quello di recuperare energie fisiche, in questo caso anche mentali: le sconfitte ti lasciano sempre qualcosa, a maggior ragione se è pesante come quella subita a Frosinone. Ecco perché abbiamo lavorato molto su questo, volevamo resettare tutto anche se chiaramente non devono mancare rabbia e consapevolezza di quello che non siamo riusciti a fare: dobbiamo subito ritrovare le qualità per tornare a farlo".

Sull'avversario: "L'Empoli è una società modello, è però bello aver sempre la possibilità di giocare grandi partite: dovremmo interpretarla al meglio, per fare una grande gara. Gli episodi son sempre padroni del destino di tante gare, e per l'intensità ci sarà anche un aspetto di stanchezza e cambi da fare, le gare son sempre molto dispendiose e servirà trovare equilibrio tra tutto. Anche se quello che conta è poi la mentalità".

Conclude con una nota alla rosa: "Valuterò fino alla fine, ci saranno dei cambi ma ripeto che conta sempre l'Entella, il percorso, l'avere un'identità chiara. Mi aspetto una grande prova da parte di tutti".