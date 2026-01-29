Virtus Entella, ecco il rinforzo a centrocampo: preso Benedetti dalla Sampdoria
La Virtus Entella si rinforza a centrocampo, dalla Sampdoria arriva a titolo definitivo Leonardo Benedetti. Di seguito la nota del club:
"Leonardo Benedetti è un nuovo giocatore dell’Entella. Il centrocampista classe 2000 si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dalla Sampdoria.
Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, con cui debutta in Serie B nella stagione 2019-2020, Benedetti disputa successivamente due stagioni in Serie C con le maglie di Vis Pesaro e Imolese.
Rientra poi in cadetteria prima al Bari, dove colleziona 35 presenze e 4 gol nella stagione conclusa con l’accesso dei pugliesi alla finale playoff, quindi alla Sampdoria, con cui negli ultimi due anni e mezzo è sceso in campo in 59 occasioni complessive.
Benvenuto a Chiavari, Leonardo".
