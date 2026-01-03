Cesena, per il centrocampo avanza Rafia. Valoti e Benedetti le possibili alternative

Non c’è solo l’Empoli sulle tracce di quel Hamza Rafia che è in procinto di lasciare il Lecce dopo una prima parte di stagione in cui non ha trovato spazio nei primi mesi dell’anno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport infatti anche il Cesena avrebbe messo gli occhi sul classe ‘99 che è in scadenza di contratto coi salentini.

Si tratta di un giocatore che il direttore sportivo romagnolo Filippo Fusco conosce bene avendolo avuto alla Juventus Next Gen in Serie C dove collezionò 58 presenze con sette reti. Rafia ha già giocato in Serie B con la maglia della Cremonese nel 2021/22 collezionando 12 presenze nella seconda metà della stagione.

Le alternative portano a un altro giocatore che Fusco conosce bene come Mattia Valoti, classe ‘93 in uscita dalla Cremonese dove è rimasto fuori rosa per tutta la prima metà dell’annata. Un giocatore che vanta un’importante esperienza in Serie B con 144 presenze e 38 reti e dove ha conquistato le promozioni in Serie A con Hellas Verona, Monza e Cremonese. Piace infine anche il classe 2000 Leonardo Benedetti che ha collezionato 13 presenze con la Sampdoria in questo campionato. Ma il suo arrivo appare più complicato nonostante la rivoluzione in casa blucerchiata.

