Non solo Cuni dalla Sampdoria, il Bari prova a riportare Benedetti in biancorosso

Non solo il centravanti Marvin Cuni, di proprietà però del Rubin Kazan, dalla Sampdoria. Il Bari infatti sarebbe pronto a piazzare anche un altro colpo in casa Sampdoria per rinforzare la rosa di mister Vivarini a gennaio.

Come riporta RadioBari infatti il club pugliese starebbe lavorando per il ritorno in Puglia del centrocampista Leonardo Benedetti, classe 2000, che finora ha collezionato 13 presenze con i blucerchiati alternandosi nei ruoli di trequartista e mezzala. Sul calciatore, che va in scadenza a giugno, ci sarebbero anche Cesena, Mantova, Reggiana e Virtus Entella, ma i biancorossi puntano sulla conoscenza della piazza dove Benedetti ha disputato 37 gare segnando quattro gol nel 2022/23.

Per quanto riguarda l’attaccante, scivolato nelle gerarchie dopo l’arrivo di Matteo Brunori a Genova, si attende solo che la Sampdoria risolva il prestito con il club russo per poi prelevarlo con la stessa formula. Cuni in questa stagione ha messo a segno un solo gol in 14 presenze.