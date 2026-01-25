AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"

Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Trento, Giovanni Lopez si presenta in sala stampa con toni schietti e autocritici. Il tecnico dell’AlbinoLeffe riconosce i meriti degli avversari e non nasconde le difficoltà della sua squadra: “Quando prendi un rigore su una palla dritta per dritta significa che hai dei demeriti. È giusto che abbia vinto il Trento”.

L’allenatore sottolinea come i problemi difensivi non siano una novità, ma una costante che rischia di compromettere il cammino stagionale: “Ci stiamo portando dietro situazioni già note dall’inizio dell’anno. In tre anni qui non ho mai preso così tanti gol: bisogna intervenire prima che finisca il mercato”.

Lopez punta il dito soprattutto sull’atteggiamento e sulla discontinuità della squadra, incapace di mantenere lo stesso livello di intensità per tutta la gara: “Non si possono buttare via punti così. Serve una via di mezzo: ci sono partite in cui vinciamo ogni duello e altre, come nel secondo tempo di oggi, in cui li perdiamo tutti”.