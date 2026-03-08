Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza

Che la questione primo posto riguardi solo il Vicenza è oramai cosa nota da mesi. Quella per il secondo gradino del podio nel Girone A, però, sta tenendo alta la tensione con Union Brescia e Lecco duellanti fin dagli albori di questa stagione di Serie C.

Arrivati a sette giornate dal termine del torneo regolare, però, le due lombarde potrebbero trovarsi un'altra partecipante alla sfida: il Trento di Luca Tabbiani.

Nelle ultime dieci giornate disputate, infatti, la formazione gialloblù ha fatto più punti di tutte le altre, Vicenza compreso. Con 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, con un +10 differenza reti, Trainotti&C. hanno recuperato nove punti al Brescia e ben 12 al Lecco.

Tanto che adesso la compagine di Eugenio Corini ha solo tre punti di vantaggio sul Trento che nel frattempo si è già messo alle spalle il Lecco.

La lotta per il secondo posto sarà tutta da scrivere. Con le sorprese che potrebbero arrivare fino alla fine. Tutt'altra roba rispetto al dominio solitario del Vicenza.