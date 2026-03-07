Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show

Sono appena terminati i match delle ore 15 validi per la 31ª giornata del campionato di Serie C. In campo il Girone A con sei partite. Torna alla vittoria il Vicenza che fatica più del previsto, ma alla fine batta la Giana Erminio in trasferta. Successo esterno anche per il Lecco sul campo dell'Arzignano Valchiampo e dell'AlbinoLeffe contro l'Inter U23. Tre punti importanti, fra le mura amiche, per la Dolomiti Bellunesi che s'impone sull'Ospitaletto grazie alla tripletta di Luca Clemenza e per il Trento contro la Virtus Verona. Fnisce, invece, in parità Novara-Pergolettese. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 31ª GIORNATA

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1

58' Duca

Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1

26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)

Giana Erminio-Vicenza 1-3

14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)

Inter U23-Albinoleffe 0-1

71' Parlati

Novara-Pergolettese 1-1

20' Basso (N), 31' Tremolada (P)

Trento-Virtus Verona 1-0

40' Candelari

Sabato 7 marzo

Ore 17.30 – Pro Patria-Alcione Milano

Ore 17.30 – Pro Vercelli-Cittadella

Ore 17.30 – Renate-Lumezzane

Ore 17.30 – Union Brescia-Triestina

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Brescia 56, Trento 54*, Lecco 53*, Renate 51, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Novara 40*, Lumezzane 40, AlbinoLeffe 40*, Giana Erminio 39*, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35*, Ospitaletto 34*, Arzignano Valchiampo 34*, Pergolettese 33*, Virtus Verona 21*, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Domenica 8 marzo

Ore 12.30 – Forlì-Livorno

Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Vis Pesaro

Ore 14.30 – Carpi-Torres

Ore 14.30 – Pianese-Pineto

Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese

Ore 20.30 – Ternana-Gubbio

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)

Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo

Ore 20.30 – Perugia-Pontedera

Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Domenica 8 marzo

Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura

Ore 14.30 – Salernitana-Latina

Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano

Ore 17.30 – Foggia-Potenza

Ore 17.30 – Sorrento-Benevento

Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola

Ore 20.30 – Catania-Casertana

Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva