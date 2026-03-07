Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show

Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza showTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:28Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminati i match delle ore 15 validi per la 31ª giornata del campionato di Serie C. In campo il Girone A con sei partite. Torna alla vittoria il Vicenza che fatica più del previsto, ma alla fine batta la Giana Erminio in trasferta. Successo esterno anche per il Lecco sul campo dell'Arzignano Valchiampo e dell'AlbinoLeffe contro l'Inter U23. Tre punti importanti, fra le mura amiche, per la Dolomiti Bellunesi che s'impone sull'Ospitaletto grazie alla tripletta di Luca Clemenza e per il Trento contro la Virtus Verona. Fnisce, invece, in parità Novara-Pergolettese. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari

Sabato 7 marzo
Ore 17.30 – Pro Patria-Alcione Milano
Ore 17.30 – Pro Vercelli-Cittadella
Ore 17.30 – Renate-Lumezzane
Ore 17.30 – Union Brescia-Triestina

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Brescia 56, Trento 54*, Lecco 53*, Renate 51, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Novara 40*, Lumezzane 40, AlbinoLeffe 40*, Giana Erminio 39*, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35*, Ospitaletto 34*, Arzignano Valchiampo 34*, Pergolettese 33*, Virtus Verona 21*, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì-Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi-Torres
Ore 14.30 – Pianese-Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento
Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La... Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La guida completa
Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"... Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"
Altre notizie Serie C
Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento
Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non... Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato" Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen... Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per... Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo... Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"... Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Immagine top news n.2 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.3 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.4 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.5 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.6 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.7 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conti rivela: "Nel 1978 andai al Genoa per il bene della Roma, che così prese Pruzzo"
Immagine news Serie A n.2 L'ex Rubinho: "Questa non è la Juventus che sono abituato a vedere e a conoscere"
Immagine news Serie A n.3 Da Cunha rompe l'equilibrio con una perla da fuori: Como di nuovo in vantaggio a Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Italiano: "Utopia agganciare la Juve? Due mesi fa sono stati gli altri a rosicchiarci punti"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina-Parma, i convocati di Cuesta: torna Ndiaye. Out lo squalificato Valenti
Immagine news Serie A n.6 Finalmente Seba Esposito: l'attaccante del Cagliari torna al gol. 1-1 tra Cagliari e Como al 57'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Massima attenzione ai cali di concentrazione". Out Di Francesco
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 29ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 15. In Spezia-Monza succede di tutto
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi verso Catanzaro: "8 partite senza vittoria. Dobbiamo stare dentro la classifica"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Fulignati cartellino verde della Lega B dopo il suo comportamento a Frosinone
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: “La Carrarese si trasforma al 'Dei Marmi'. Ci servirà tanta energia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.5 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.3 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”