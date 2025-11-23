Alcione, Cusatis non fa drammi: "Partita difficile ed equilibrata, sfortunati sul gol"

Il tecnico dell'Alcione Giovanni Cusatis, al termine della gara persa di misura contro la Pro Vercelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro una squadra molto dinamica. Penso che siamo stati bravi a non concedere loro la profondità, ad eccezione degli ultimi minuti quando ormai ci eravamo sbilanciati in avanti. Purtroppo a deciderla è stato un episodio sfortunato, nel senso che dopo il rimpallo la palla gli è rimasta lì e Akpa Akpro è stato bravo nel fare gol. Però ripeto, è stata una partita equilibrata, l’abbiamo interpretata bene e siamo stati sfortunati sul gol.

Contro queste squadre che si accoppiano e vengono a prenderti alte se non hai qualità fai fatica. Credo che oggi siamo riusciti diverse volte ad uscire bene, poi loro sono stati bravi a fermarci. È stata una partita molto combattuta ma sostanzialmente equilibrata".