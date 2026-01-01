Atalanta U23 e Bergonzi avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028

Il futuro di Federico Bergonzi sarà ancora all’Atalanta. L’esterno destro classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C con la maglia dell’Under 23 nerazzurra ha infatti prolungato il suo contratto con gli orobici fino al 2028. A darne notizia è l’agenzia del calciatore - GioSport - Soccer Management – attraverso i suoi canali social. Si aspetta ora il comunicato del club bergamasco.

Bergonzi dopo essere cresciuto nelle giovanili della Dea si è trasferito nel 2020/12 alla Feralpisalò dove è rimasto fino al 2022/23 – conquistando anche una promozione in Serie B – collezionando 152 presenze e mettendo a segno due reti. Tornato in nerazzurro per rinforzare la seconda squadra dell’Atalanta ha collezionato 52 presenze mettendo a segno cinque reti in un anno e mezzo.