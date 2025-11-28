Bologna, Dallinga: "La squadra sta bene, segue il mister, dobbiamo continuare così"
Dopo la vittoria contro il Salisburgo, l'attaccante del Bologna Thijs Dallinga ha commentato ai canali ufficiali della società: "È stata una partita aperta, i due gol che abbiamo segnato subito dopo l’intervallo sono stati importanti. Volevamo una vittoria europea in casa per i nostri tifosi. Sappiamo quanto valgono questi tre punti per la classifica, la squadra sta bene, segue il mister, dobbiamo continuare così".
Aston Villa - Young Boys 2-1
27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)
Porto - Nizza 3-0
1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu
Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1
66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)
Feyenoord - Celtic 1-3
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)
Lille - Dinamo Zagabria 4-0
21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre
Ludogorets - Celta Vigo 3-2
11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)
PAOK - Brann 1-1
64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 2-1
7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)
Betis - Utrecht 2-1
42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)
Bologna - Salisburgo 4-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4
20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani
Genk - Basilea 2-1
14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6
4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec
Nottingham Forest - Malmo 3-0
27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)
Rangers - Braga 1-1
45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)
Stella Rossa - FCSB 1-0
50' Bruno Duarte
CLASSIFICA
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)
