Champions League, Mbappé MVP della settimana. De Ketelaere nell'11 ideale della UEFA

La UEFA ha svelato la nuova Squadra della Settimana della Champions League, selezionata come sempre dal panel di osservatori tecnici con il supporto dell’unità di analisi di Nyon. Un undici ricco di protagonisti che, nelle ultime gare europee, hanno inciso in maniera determinante sui risultati delle rispettive squadre.

Tra i pali spicca Mark Flekken: il portiere del Leverkusen ha messo in mostra riflessi eccezionali contro il Manchester City, firmando nove parate e un impressionante dato sui gol evitati. In difesa, prestazione mastodontica per Anan Khalaili dell’Union SG, dominatore nei duelli e figura chiave nel successo contro il Galatasaray. Accanto a lui c’è José María Giménez, autentico leader dell’Atletico, decisivo con un gol in extremis all’Inter. Completano la linea arretrata un solido Jerry Schouten, protagonista della storica vittoria del PSV ad Anfield, e un brillante Marc Cucurella, impeccabile nello scontro con Lamine Yamal nella sfida contro il Barcellona.

Il centrocampo è guidato dalla classe di Charles De Ketelaere, ispiratore dell’Atalanta, capace di coniugare qualità e continuità. Con lui anche Vitinha, in serata di grazia con il Paris, autore della prima tripletta in carriera, e Declan Rice, dominatore del centrocampo nell’affermazione dell’Arsenal sul Bayern.

In avanti, riflettori puntati su Robert del Copenhagen, decisivo con un gol e un assist e una prestazione di grande dinamismo. Ma la scena principale è tutta di Kylian Mbappé, che ha trascinato il Real Madrid con un poker da record e che si è preso anche il titolo di MVP della settimana. Completa il tridente Pierre-Emerick Aubameyang, match-winner nella rimonta del Marsiglia contro il Newcastle.