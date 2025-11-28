Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La fiducia di Chivu e il sostegno del club: l'Inter smonta il caso Lautaro, non si tocca

La fiducia di Chivu e il sostegno del club: l'Inter smonta il caso Lautaro, non si toccaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:08
Andrea Piras

L'Inter smonta subito un caso Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter non ha brillato nelle ultime due partite. E con lui la squadra. Il team di Cristian Chivu infatti ha perso sia il derby in campionato contro il Milan (1-0 il finale con rete di Pulisic) e contro l'Atletico Madrid in Champions League (2-1 la sfida giocata in terra spagnola). Due sconfitte che hanno fatto male, soprattutto per come sono arrivate, al cospetto di due big in due incontri che avrebbero dovuto sancire la prova di maturità della formazione nerazzurra che resta comunque in corsa per la vetta delle due classifica.

In entrambe le gare, il tecnico ha richiamato in panchina il capitano a gara in corso. E specialmente al Metropolitano, il numero 10 sembrava non essere del tutto contento quando ha capito che avrebbe dovuto lasciare il campo. Una situazione che non è sfuggita a chi era a bordo campo come per esempio Julio Cesar che ha commentato in diretta mercoledì scorso: "Guardando le immagini del cambio, mi sembra che Lautaro Martinez ce l'avesse con il suo allenatore".

La società però, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha voluto ribadire la centralità nel progetto dell'attaccante argentino con il tecnico che si fida del suo capitano.

