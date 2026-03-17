Milan, Leao chiarisce con Pulisic. Ecco il dialogo tra Dumfries e l'arbitro: le top news delle 22

Secondo quanto ricostruito da Sky, Leao e Pulisic si sono stretti la mano davanti ai compagni: un modo per provare a buttarsi alle spalle i malumori emersi in campo e soprattutto quelli esternati nel duro scontro all’interno degli spogliatoi dopo la partita. Il Milan cercherà di ripartire già contro il Torino sabato.

Nel pomeriggio di oggi il calciatore Benjamin Cremaschi è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura Città di Parma in seguito alla lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato dal Professor Paolo Adravanti, alla presenza del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

Su DAZN è stato fatto ascoltare l'audio del confronto che arriva in Inter-Atalanta dopo la convalida della rete di Krstovic, tra lo stesso arbitro Manganiello e Dumfries, col giocatore dell'Inter che continua a protestare: "Sei scivolato, non te ne sei accorto, non te ne sei accorto Denzel", dice Manganiello a Dumfries, che replica: "Mi ha preso il piede, come scivolato?". Ancora Manganiello, in risposta: "Non te ne sei accorto. Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai".

Ancora guai per Quincy Promes. L'ex attaccante di Ajax e Siviglia fra le altre, ha ammesso di aver accoltellato un lontano parente con un coltellino tascabile durante una festa ad Abcoude. Lo ha dichiarato la sua legale, Carry Knoops, martedì durante un'udienza preliminare. L'avvocato ha sottolineato che Promes ha rotto il silenzio e, "per la prima volta, ha fornito una piena confessione" sull'accaduto.

Nessun ribaltone in casa Cremonese, almeno per il momento. La società grigiorossa, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti deciso di confermare la fiducia in Davide Nicola, nonostante il trend molto negativo, culminato con il recente ko per 4-1 a cospetto della Fiorentina.

Vigilia di Champions League per Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta che domani sfiderà il Bayern Monaco dopo il 6-1 incassato nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: "Cercheremo di giocare con il nostro sistema di gioco - dice a Sky -. Dell’andata si è parlato tanto, e lo voglio dire: a me mancavano dei giocatori e ho cercato di mettere due punte di peso. Certamente dopo la partita si può dire che si poteva fare in altro modo, ma non credo che i sistemi ti facciano vincere o perdere le partite. Ci sono gli avversari, che sono stati molto bravi, e bisogna dare merito a loro. Però domani cercheremo di mettere qualcosa a posto”.

Non capita tutti i giorni di affrontare il Bayern Monaco, ma non è nemmeno molto usuale perdere 6-1, soprattutto se si veste la maglia dell'Atalanta. La partita di Bergamo, valida per l'andata degli ottavi di Champions, non è ancora stata del tutto digerita dalla Dea, come ammette il difensore nerazzurro Isak Hien nella conferenza stampa della vigilia: "C'è molta voglia di rivalsa. Vogliamo riscattarci facendo tesoro di quella che è stata la gara di settimana scorsa".

Sono attualmente in corso 3 partite di Champions League, valide per gli ottavi di ritorno: l'Arsenal sta vincendo 1-0 contro il Bayer Leverkusen dopo l'1-1 dell'andata, mentre il PSG, sul 2-0 a Londra contro il Chelsea, e il Real Madrid, sull'1-1 a Manchester contro il City, hanno ipotecato la qualificazione. Ribaltone Sporting CP contro il Bodo/Glimt, eliminato con un netto 5-0 dopo i supplementari.