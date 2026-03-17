Sporting, rimonta storica. La Roma nel bene, il Milan nel male: i precedenti in Champions League
La rimonta dello Sporting CP ai danni del Bodo/Glimt entra nella storia della Champions League. Era infatti dal 2018-2019 che una squadra non riusciva a rimontare un ko maturato nella gara di andata con almeno tre gol di svantaggio: i portoghesi rompono così un tabù che altre formazioni, anche più blasonate, non erano riuscite invece a sfatare.
Inoltre, nella storia della massima competizione europea (compreso il periodo in cui si chiamava Coppa dei Campioni), finora erano andate a segno solo quattordici rimonte partendo da tre gol o più gol di ritardo. Di seguito l’elenco completo.
2025-2026 Bodø/Glimt-Sporting (3-0 all'andata, 0-5 d.t.s. al ritorno)
2016-2017 Paris Saint-Germain-Barcellona (4-0 all'andata, 1-6 al ritorno)
2018-2019 Barcellona-Liverpool (3-0 all'andata, 0-4 al ritorno)
2017-2018 Barcellona-Roma (4-1 all'andata, 0-3 al ritorno)
2003-2004 Milan-Deportivo La Coruña (4-1 all'andata, 0-4 al ritorno)
1993-1994 Linfield-Copenhagen (3-0 all'andata, 0-4 d.t.s. al ritorno)
1988-1989 Neuchâtel Xamax-Galatasaray (3-0 all'andata, 0-5 al ritorno)
1988-1989 BFC Dynamo-Werder Brema (3-0 all'andata, 0-5 al ritorno)
1985-1986 IFK Göteborg-Barcellona (3-0 all'andata, 4-8 d.c.r. al ritorno)
1975-1976 Derby-Real Madrid (4-1 all'andata, 1-5 d.t.s. al ritorno)
1974-1975 Hajduk Spalato-Saint-Étienne (4-1 all'andata, 1-5 d.t.s. al ritorno)
1970-1971 Stella Rossa-Panathinaikos (4-1 all'andata, 0-3 al ritorno)
1965-1966 Sparta Praha-Partizan (4-1 all'andata, 0-5 al ritorno)
1963-1964 FC Haka-Jeunesse Esch (4-1 all'andata, 0-4 al ritorno)
1958-1959 Kjøbenhavns BK-Schalke 04 (3-0 all'andata, 2-5 al ritorno)