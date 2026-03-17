Juve Stabia, Abate: "Arriviamo a 45 punti, poi si vedrà. Pari meritato, eravamo in emergenza"

Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha commentato il pareggio per 2-2 strappato dai suoi ragazzi sul campo del Barbera. Ecco le sue parole: "Affrontavamo una trasferta difficile in uno stadio da serie A. Avevo chiesto coraggio ai miei ragazzi. Abbiamo saputo soffrire e strappiamo un punto meritato. Eravamo in emergenza totale con ragazzi che rientravano da infortunio. Soprattutto il primo tempo hanno fatto bene, non avevo cambi in panchina, questo è l'anima di questo gruppo. Pippo è un amico, nessuna rivincita.

Veniamo da un periodo negativo per i risultati, ma abbiamo ottenuto meno rispetto a quanto fatto vedere in campo. Abbiamo perso tanti punti al novantesimo e questo si paga quando si è una rosa tanto giovane. È stata una prestazione importante in un campo importante, sono quei punti preziosi che ti danno autostima e che ti consentono di preparare al meglio la prossima gara. La società mi ha chiesto di salvarci. L'appetito vien mangiando. Quando arriveremo ai 45 punti non ci tireremo indietro. A questo punto del campionato ogni squadra ha un obiettivo".