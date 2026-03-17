Lo Sporting aumenta i rimpianti dell'Inter. Il Bodo da sottovalutato è stato sopravvalutato

Che l'Inter avesse perso un'occasione era abbastanza chiaro già il 24 febbraio, ma oggi è decisamente più evidente. Lo Sporting CP, che aveva perso 3-0 in casa del Bodo/Glimt, ha ribaltato in Portogallo la squadra che aveva eliminato ai playoff i nerazzurri, imponendosi con un netto 5-0, maturato dopo i tempi supplementari. Una rimonta a cui pochi credevano alla vigilia, ma che è diventata presto realtà.

Aumentano dunque i rimpianti dell'Inter, finalista l'anno scorso e nel 2023. La sensazione è che il Bodo fosse decisamente alla portata e, se è vero che qualcuno lo ha sottovalutato al momento del sorteggio, è altrettanto vero che è stato sopravvalutato nelle settimane scorse dopo l'impresa di San Siro. Già perché la squadra prima in classifica in Italia ci ha perso 2 volte, andata e ritorno.

Ora la priorità di Marotta e degli altri dirigenti è quella di concentrarsi sulla Serie A, che l'Inter sembra essere avviata a conquistare. Il ko del Milan a Roma contro la Lazio ha reso quasi positivo l'1-1 contro l'Atalanta, con il margine sulla più diretta inseguitrice che adesso è di 8 punti. La Champions League però non può che rimanere un cruccio, visto il valore delle avversarie che Chivu si sarebbe ritrovato di fronte.