Ascoli, Damiani: "Abbiamo schiacciato il Ravenna, c'è rammarico per la sconfitta"

Samuele Damiani, centrocampista dell'Ascoli, commenta così la prima sconfitta in campionato arrivata ieri nel big match contro il Ravenna: "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile e tanto fisica - riporta tuttoascolicalcio.it -, soprattutto nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dell’Ascoli, abbiamo schiacciato il Ravenna per gran parte della ripresa nella sua metà campo.

Siamo tanto rammaricati per la sconfitta, che sicuramente non meritavamo, ma, se la viviamo nel modo giusto, può servirci per il futuro, nel senso che analizzeremo in modo ancor più dettagliato gli errori per non ripeterli nelle prossime partite.

La prestazione di oggi ci dà tanta consapevolezza, sappiamo d’essere una squadra forte, che sa quello che deve fare in campo, purtroppo le partite vengono decise dagli episodi e oggi, in occasione del gol avversario, non ci sono girati a favore.

Una menzione va fatta ai tifosi, spesso il ringraziamento è sottinteso, ma mai va data per scontata la loro presenza, non ci fanno mai mancare il supporto in casa e in trasferta e nei momenti clou della partita.

Non vediamo l’ora del prossimo impegno col Gubbio perché il rammarico di oggi lo porteremo in campo venerdì prossimo".