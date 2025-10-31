Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"

Luca Bargellini
ieri alle 23:49Serie C
Luca Bargellini

Alla vigilia del big match contro il Ravenna il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, ha parlato in conferenza stampa delle insidie della sfida: “Affrontiamo una squadra molto forte, che sta facendo un cammino importante, in questo tipo di partite le insidie sono all’ordine del secondo, quindi bisognerà avere un grande approccio mentale. Il Ravenna è una squadra fisica che sta facendo bene, quindi servirà massima attenzione, andremo a giocarci la gara come facciamo sempre. Okaka è un giocatore che loro hanno ricostruito, sta trovando continuità, ha un curriculum importante”.

Il calendario del mese di novembre sarà molto intenso con i due big match con Ravenna ed Arezzo: “E’ un momento del campionato importante, ma a me piace affrontare una partita alla volta, altrimenti rischi di disperdere energie. La sfida più importante è quella di domenica contro una squadra molto forte, dopo penseremo al match successivo. I ragazzi stanno sempre più metabolizzando il lavoro e i principi, c’è maggiore sinergia e fluidità fra di loro. Va detto che il consolidare certi meccanismi ti fa anche essere un po’ prevedibile, quindi dobbiamo aggiungere altri aspetti che ci possano consentire di gestire le partite in un modo diverso”.

Il tecnico è tornato a parlare del doppio derby di campionato e Coppa con la Sambenedettese: “Giocare un derby dopo tanti anni crea un grande dispendio di energie prima, durante e dopo la partita. Quando l’avversario è rimasto in dieci uomini, ci siamo rilassati pensando che fosse fatta, ma abbiamo rischiato più in 20’ di quella gara che in tutte le partite precedenti. In quel momento ce l’avevo con tutta la situazione, cercavo di scuotere i ragazzi in campo. La partita di Coppa Italia aveva l’obiettivo di valutare i ragazzi che stanno giocando meno, ma, soprattutto, dare il giusto riconoscimento a chi sta giocando poco e si allena – anche più degli altri – per mettersi in mostra. Era il minimo che potessi fare, volevo vedere il livello di crescita in una partita vera così sarebbe stato ancora più chiaro chi deve ancora crescere e chi è pronto per darci una mano. D’altra parte il campionato è lungo, gli infortuni sono dietro l’angolo e tre partite in una settimana – di cui due derby e la prossima col Ravenna – sono una bella combinazione. Sono contentissimo della prestazione anche se nel primo tempo abbiamo sofferto sulle seconde palle e la fisicità dell’avversario. Si trattava della prima sfida anche per i ragazzi un po’ più giovani, ma nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, siamo stati bravi a restare in partita”.

Sul trittico di testa che procede a ritmi elevati l’allenatore bianconero ha dichiarato: “Arezzo, Ascoli e Ravenna sono tre squadre che stanno viaggiando a ritmi importanti. Oggettivamente il campionato in questo momento dice che queste tre squadre stanno andando forte, quindi è importante sapere che ogni partita è fondamentale. Puoi perdere o vincere, ma devi avere sempre l’atteggiamento giusto, cercando di portare a casa ogni risultato, si sta viaggiando forte e quindi bisogna cercare di non perdere strada. In quest’ottica sarà importante recuperare giocatori acciaccati per avere la possibilità di avere la rosa al completo”.

