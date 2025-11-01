Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare del sercondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C andate in scena fra martedì, mercoledì e giovedì scorso.

Ecco le decisioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO PINNA ANDREA (ASCOLI) - Per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, proferiva frasi irriguardose e offensive indirizzate verso i componenti della panchina avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

SASSI JACOPO (ATALANTA U23) - Per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IIª INFRAZIONE)

PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)

MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)

FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)