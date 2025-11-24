De Biasi presenta il Qarabag: "La stella è Andrade, ma attenzione anche a Akhundzada"

L'ex CT di Albania e Azerbaigian, Gianni De Biasi, intervistato da Il Mattino, ha presentato il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League: "Gli azeri in squadra si contano sulla punta delle dita di una mano. Hanno tantissimi brasiliani e tantissimi africani. Perché negli anni sono riusciti ad aprirsi a questo tipo di mercato grazie ad alcuni agenti e alcuni scout che portano dei giocatori di qualità e di buon livello.

Pericoli? Akhundzada è un ragazzo del 2004 che gioca in attacco. È forte e ha talento. L’ho avuto anche io in Nazionale e sono convinto che abbia grandi potenzialità, molte volte anche inespresse. In campo tira fuori la giocata che può fare la differenza perché ha forza e un ottimo tiro. Un altro azero da tenere d’occhio è Bayramov, che non gioca tantissimo in Champions ma è mancino del 2001, pericoloso con le sue conclusioni da fuori area".

E tra gli stranieri?

"La stella è Andrade, che sta facendo veramente bene. È bravissimo nel trovare gli spazi e tirare in porta. Poi direi di fare attenzione a Jankovic, un montenegrino che ha già fatto male al Chelsea. È il metodista che sta davanti alla difesa e fa girare tutta la squadra. Un altro giocatore da temere è l’esterno di sinistra, Cafarquliyev, che spinge tanto e può creare sempre superiorità numerica con le sue giocate".