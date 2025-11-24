Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Biasi presenta il Qarabag: "La stella è Andrade, ma attenzione anche a Akhundzada"

De Biasi presenta il Qarabag: "La stella è Andrade, ma attenzione anche a Akhundzada"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 12:45Serie A
Simone Lorini

L'ex CT di Albania e Azerbaigian, Gianni De Biasi, intervistato da Il Mattino, ha presentato il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League: "Gli azeri in squadra si contano sulla punta delle dita di una mano. Hanno tantissimi brasiliani e tantissimi africani. Perché negli anni sono riusciti ad aprirsi a questo tipo di mercato grazie ad alcuni agenti e alcuni scout che portano dei giocatori di qualità e di buon livello.

Pericoli? Akhundzada è un ragazzo del 2004 che gioca in attacco. È forte e ha talento. L’ho avuto anche io in Nazionale e sono convinto che abbia grandi potenzialità, molte volte anche inespresse. In campo tira fuori la giocata che può fare la differenza perché ha forza e un ottimo tiro. Un altro azero da tenere d’occhio è Bayramov, che non gioca tantissimo in Champions ma è mancino del 2001, pericoloso con le sue conclusioni da fuori area".

E tra gli stranieri?
"La stella è Andrade, che sta facendo veramente bene. È bravissimo nel trovare gli spazi e tirare in porta. Poi direi di fare attenzione a Jankovic, un montenegrino che ha già fatto male al Chelsea. È il metodista che sta davanti alla difesa e fa girare tutta la squadra. Un altro giocatore da temere è l’esterno di sinistra, Cafarquliyev, che spinge tanto e può creare sempre superiorità numerica con le sue giocate".

Articoli correlati
Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski... Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski e Asllani
Le possibili avversarie dell’Italia: l'Albania dei tanti volti noti. Il colpo l'ha... Le possibili avversarie dell’Italia: l'Albania dei tanti volti noti. Il colpo l'ha già fatto
Mondiali 2026, i verdetti europei: qualificate Norvegia e Portogallo, tre agli spareggi... Mondiali 2026, i verdetti europei: qualificate Norvegia e Portogallo, tre agli spareggi
Altre notizie Serie A
Renica sul Napoli: "Conte da 8 contro l'Atalanta: mi piace quando allena, meno quando... Renica sul Napoli: "Conte da 8 contro l'Atalanta: mi piace quando allena, meno quando parla"
Lazio, Patric: "Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta"... Lazio, Patric: "Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta"
Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in... Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in piedi"
Galli: "Un applauso al presidente Saputo, ha saputo scegliere le persone giuste" Galli: "Un applauso al presidente Saputo, ha saputo scegliere le persone giuste"
Napoli, Conte: "Neres non lo stiamo scoprendo ora. Lukaku con la Roma? È troppo presto"... Napoli, Conte: "Neres non lo stiamo scoprendo ora. Lukaku con la Roma? È troppo presto"
Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad... Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
Napoli, Buongiorno: "Sempre avuto fiducia in Conte e l'impegno c'è sempre stato" Live TMWNapoli, Buongiorno: "Sempre avuto fiducia in Conte e l'impegno c'è sempre stato"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.1 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.2 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.3 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.4 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.5 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.6 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.7 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Renica sul Napoli: "Conte da 8 contro l'Atalanta: mi piace quando allena, meno quando parla"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Patric: "Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta"
Immagine news Serie A n.3 Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in piedi"
Immagine news Serie A n.4 Galli: "Un applauso al presidente Saputo, ha saputo scegliere le persone giuste"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Conte: "Neres non lo stiamo scoprendo ora. Lukaku con la Roma? È troppo presto"
Immagine news Serie A n.6 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Antonelli: "Vittoria nel derby dedicata ai tifosi. Avanti con equilibrio"
Immagine news Serie B n.3 Monza dominante in Serie B: 25 punti in 10 giornate e difesa di ferro
Immagine news Serie B n.4 Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"
Immagine news Serie B n.6 Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri per le gare di Coppa Italia e per il recupero Gubbio-Juve
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Pasini dopo l'1-1 contro il Vicenza: "Ho visto solo una squadra in campo"
Immagine news Serie C n.3 Valente: "Col Cittadella miglior Lecco della stagione. Incazzatissimi nello spogliatoio"
Immagine news Serie C n.4 Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…