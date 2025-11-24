Napoli in campo a 5 anni dalla morte di Maradona, Conte: "Ci piacerebbe dedicargli la vittoria"
“So che domani è l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa abbia rappresentato e rappresenti oggi per Napoli”. Antonio Conte, alla vigilia della partita che metterà il suo Napolidi fronte al Qarabag, sottolinea così la ricorrenza particolare: “Sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante”.
In merito all’avversario: “Il Qarabag è la squadra rivelazione di questa Champions League, hanno sette punti, ottenuti anche su campi difficili. È una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene: portano ritmi alti, hanno gente di qualità e bisognerà fare una grande gara, sotto tutti i punti di vista”.
