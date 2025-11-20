Ufficiale Dopo il Monopoli Falzerano riparte dalla Serie D: ha firmato con il Fasano

Nella giornata di ieri il centrocampista Falzerano aveva salutato il Monopoli e la Serie C risolvendo in anticipo il proprio contratto. Oggi lo stesso calciatore ha firmato con il Fasano in Serie D dove si appresta a esordire già domenica. Questa la nota del club pugliese:

"L’US Città di Fasano comunica di aver tesserato il talentuoso esterno offensivo Marcello Falzerano, classe ’91, che ha iniziato la stagione con l’SS Monopoli 1966. L’esperto atleta sarà alla prima esperienza in Serie D, avendo finora giocato solo tra i professionisti, con le maglie di Perugia, Venezia, Ascoli, Bassano, Salernitana, Pistoiese, Monopoli, Gubbio, Latina, Avellino, Grosseto e Benevento, collezionando complessivamente 200 presenze in Serie B (con 9 reti e 26 assist), 18 in Coppa Italia (con 1 goal e 2 assist) e 244 in Serie C (con 21 reti e 29 assist). Falzerano sarà a disposizione di mister Agnelli già nella trasferta in programma domenica a Ferrandina".