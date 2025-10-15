Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera

La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del PontederaTUTTO mercato WEB
Marco Marchionni
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 9^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Arezzo-Gubbio 1-0
Bra-Carpi 1-3
Perugia-Rimini 0-1
Forlì-Ternana 1-1
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
Pineto-Livorno 3-0
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
Sambenedettese-Ravenna 0-1
Juventus Next Gen-Campobasso rinv. 22/10

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Pozzi (Vis Pesaro): la parata più difficile a 20 minuti dalla fine, quando si immola su Di Stefano e chiude perfettamente lo specchio della porta. Si ripete poco dopo, stavolta su Starita, evitando una sconfitta che sarebbe stata anche piuttosto meritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti.
Bianconi (Ravenna): Luciani è ancora una volta decisivo con un gol che vale tre punti, ma premiamo anzitutto il difensore centrale per aver giocato una partita praticamente perfetta in marcatura su un calciatore del calibro di Eusepi. In una gara nervosa e ad alta tensione mantiene sempre la lucidità necessaria e non fa passare nulla.
Alagna (Ascoli): non rischia nulla in difesa, dalle due parti è un muro che chiude ogni spazio agli attaccanti del Pontedera. L'atteggiamento tattico passivo e rinunciatario degli avversari gli permette di partecipare alla manovra offensiva, al punto da avviare di tacco l'azione del 4-0.
Chiosa (Arezzo): finalmente una prestazione convincente dal primo all'ultimo minuto, senza dubbio la miglior gara da quando è iniziata la stagione. Attento, concentrato, decisivo su Spina con un intervento prezioso che evita pericoli. Nel finale respinge al mittente gli assalti del Gubbio.
Antonelli (Torres): lo 0-0 non rende giustizia a una squadra che proprio non riesce a sbloccarsi, ma che almeno porta a casa una buona prestazione e un clean sheet che aiuta soprattutto sul piano morale. Ottima prova su Nicastro e Jallow.
Postiglione (Pineto): dopo Pontedera e Ternana castiga anche un Livorno in caduta libera confermandosi difensore con il vizio del gol. Sfrutta al meglio un meraviglioso assist di Bruzzaniti per la rete del vantaggio che acuisce la crisi amaranto e consente ai padroni di casa di mettere da subito la strada in discesa.
Piccoli (Rimini): Perugia davvero in grande difficoltà, col Rimini è diventato inaspettatamente uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto. I romagnoli hanno la meglio e si impongono per 0-1 allo stadio Curi, premiamo il centrocampista per il suo lavoro sfiancante in non possesso e per un primo tempo di qualità e quantità.
Rizzo Pinna (Ascoli): anzitutto una menzione per Milanese, ancora una volta in gol con i suoi tipici inserimenti dalle retrovie. Ma la palma di migliore in campo va ad un calciatore che sta facendo la differenza sin dalla prima giornata e che l'ha sbloccata con un magistrale calcio di punizione.
Rosetti (Carpi): difensori goleador in casa biancorossa, ma stavolta luci dei riflettori per un centrocampista che garantisce copertura alla retroguardia, ma anche appoggio costante alla fase offensiva. Sfiora il gol nel primo tempo, si distingue per numerosi palloni recuperati a ridosso della propria area di rigore.
D'Uffizi (Ascoli): sale a quota sei in classifica marcatori, continuando con questa media il podio sarà assicurato a fine stagione. Una prodezza del portiere gli nega la gioia del gol in avvio, poi si scatena e mette a referto una doppietta. Difesa del Pontedera completamente inerme a cospetto di un attaccante in stato di grazia.
Ferrante (Ternana): col passare delle settimane sta acquisendo sempre di più la consapevolezza di essere il punto di forza del reparto offensivo. La sua speranza consente agli umbri di evitare la sconfitta sul campo del Forlì, gesto tecnico davvero notevole.
Marco Marchionni (Ravenna): la sua squadra, a San Benedetto, ha dimostrato di sapersi adattare anche alle classiche partite "sporche" tipiche di questa categoria. Ennesimo successo di fila, porta inviolata e ora lo scontro diretto con l'Arezzo.

Articoli correlati
Ascoli, D’Uffizi dopo il rinnovo: "Questo club mi è entrato nel cuore. Ho un debito"... Ascoli, D’Uffizi dopo il rinnovo: "Questo club mi è entrato nel cuore. Ho un debito"
Ascoli, rinnovo fino al giugno 2028 per l'attaccante Simone D'Uffizi Ascoli, rinnovo fino al giugno 2028 per l'attaccante Simone D'Uffizi
Ascoli, D'Uffizi: "Felice per la rete, ora continuità e concentrazione" Ascoli, D'Uffizi: "Felice per la rete, ora continuità e concentrazione"
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo" Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault
Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"... TMW RadioCaravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe... Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno... Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione... Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti
Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio... TMW RadioCaravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
3 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
4 L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico
5 Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.1 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.3 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.4 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.5 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.6 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.7 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio del Milan racconta di una necessità a cui non si deve più sfuggire
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 La visione di NEOM in Arabia Saudita e un mercato da sogno. Il prossimo è Icardi
Immagine news Serie A n.4 Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame”
Immagine news Serie A n.5 Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Immagine news Serie B n.3 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.4 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.6 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault
Immagine news Serie C n.4 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?