Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei sei posticipi. Solo quattro gol segnati finora
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei sei posticipi della 31ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare il vantaggio del Perugia sul Pontedera nello scontro salvezza del Girone B, quello dell'Atalanta U23 sull'Audace Cerignola e quello del Casarano sul campo del Monopoli. Ancora sullo 0-0 i due big match Ascoli-Ravenna e Catania-Casertana.
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Domenica 8 marzo
Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1
52' Eusepi
Ternana-Gubbio 0-1
40’ Ghirardello
In corso
Ascoli-Ravenna 0-0
Campobasso-Arezzo 0-0
Perugia-Pontedera 1-0
29' Montevago
Riposa – Bra
GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)
Domenica 8 marzo
Foggia-Potenza 0-1 58' Siatounis
Sorrento-Benevento 0-2
19' rig. e 40'+5 Salvemini
Cavese-Picerno 2-0
14' rig. Orlando, 90'+3 Fella
In corso
Atalanta U23-Audace Cerignola 2-0
3' Levak, 12' Cortinovis
Catania-Casertana 0-0
Monopoli-Casarano 0-1
45' rig. Chiricò
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva