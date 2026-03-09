Trapani nuovamente penalizzato. Adesso sono -20 punti. La nuova classifica del Girone C
Dopo la penalizzazione di cinque punti inflitta dal TFN al Trapani si ridisegna la classifica del Girone C di Serie C. Eccola con la compagine siciliana che scende al penultimo posto con 23 punti, uno solo in più del Foggia.
SERIE C, GIRONE C
Benevento 73
Catania 60*
Cosenza 56
Salernitana 54
Crotone 51
Casertana 49*
Audace Cerignola 45*
Monopoli 44*
Casarano 40*
Team Altamura 40
Potenza 40
Atalanta U23 35*
Cavese 34
Sorrento 33
Latina 32
Picerno 31
Giugliano 28
Siracusa 24
Trapani 23
Foggia 22
N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva
Articoli correlati
Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Altre notizie Serie C
Esclusiva TMWTrapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
I dubbi sulla scelta, la faticosa risalita e poi il nuovo calo. Cronistoria di Gregucci-Foti alla Samp
Serie C
Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Pronostici
Calcio femminile