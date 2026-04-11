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Ternana verso il baratro? Bandecchi accusa: "Vogliono incolparmi di potenziale liquidazione del club"

Ternana verso il baratro? Bandecchi accusa: "Vogliono incolparmi di potenziale liquidazione del club"TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 16:04Serie C
Claudia Marrone

È attraverso la stampa umbra che viene diffuso il comunicato di Unicusano a firma del sindaco della città Stefano Bandecchi, che è tornato a parlare - in modo anche piuttosto duro - della situazione della Ternana, a rischio baratro quando si avvicina però il match contro il Perugia, in programma domani alle ore 12:30 in occasione della 36ª giornata del campionato di Serie C, Girone C.

Questo, il testo integrale:

"Quanto sta avvenendo in queste ore riguardo al futuro della Ternana e al progetto Stadio-Clinica è paradossale e non ha eguali nel panorama politico e calcistico italiano.
Da quanto ho appreso in queste ultime ore, i soci della Ternana Calcio - in occasione dell’incontro avuto con una delegazione dei calciatori della squadra rossoverde - avrebbero legato il destino e la sopravvivenza della società all’acquisizione incondizionata e senza clausole sospensive del ramo d’azienda clinica da parte dell’Università Niccolò Cusano. In altre parole, semplificando il concetto, i signori Rizzo e il loro legale avrebbero dichiarato alla delegazione della squadra che se Stefano Bandecchi e il suo gruppo imprenditoriale non rileveranno alle loro condizioni - entro le 18 di lunedì 13 aprile - il “ramo d’azienda clinica” ricompreso nell’ambito del progetto di riqualificazione dello stadio di Terni, porteranno la società al fallimento in occasione dell’assemblea dei soci e non pagheranno gli stipendi entro il 16 aprile. Sorvolando su tutti i rilievi che Unicusano ha già formulato e che i soci della Ternana evidentemente vogliono ignorare, devo sottolineare che tale atteggiamento configura un chiaro tentativo di mettere in capo al sindaco di Terni la responsabilità di una potenziale liquidazione giudiziale della società e il danno che questa decisione cagionerebbe alla città e ai suoi tifosi.
Tutto questo è non solo irricevibile nella forma e nella sostanza, ma costituisce una inaccettabile pressione per cercare di ottenere un’utilità facendo leva sulla sensibilità di un amministratore pubblico verso un bene collettivo, come io considero essere la Ternana Calcio.
Non di meno viene utilizzata la contingente situazione di debolezza e dei calciatori, ma soprattutto dei dipendenti della società, che vengono cinicamente utilizzati per porre in atto verso il sindaco un tentativo di forzatura inaccettabile.
Questo comportamento è al vaglio dei miei legali per verificare se esistano le condizioni per procedere in sede giudiziaria a tutela dell’Unicusano e del suo fondatore. Avendo inoltre appreso da più fonti che i signori Rizzo sarebbero stati in molteplici occasioni contattati dai vertici della Regione Umbria, segnatamente dalla presidente Stefania Proietti e da alcuni assessori, per vertici e trattative riservate conseguenti al ricorso al TAR presentato dall’avvocatura regionale contro la determina dirigenziale del Comune di Terni sul progetto Stadio-Clinica, intendo sottolineare l’irritualità e la anomalia di tali incontri. Qualora rispondesse al vero che in tali occasioni amministratori pubblici si siano prestati a proporre aree e superfici al di fuori del Comune di Terni da mettere a disposizione della famiglia Rizzo per la realizzazione di una struttura sanitaria, alternativa a quella prevista dal progetto Stadio-Clinica, mi troverei costretto a chiedere ragione di tali accadimenti nelle sedi opportune.
Ritengo che sia necessario che l’opinione pubblica conosca questi fatti per essere adeguatamente informata con la massima trasparenza e con gli adeguati strumenti per comprendere la delicatezza della situazione, in un momento decisivo per le sorti della società di calcio della città di Terni. Ribadisco che Stefano Bandecchi combatterà fino all’ultimo secondo, in qualità di sindaco e nell’interesse dei cittadini, per la salvezza della Ternana".

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