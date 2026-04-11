Bandecchi: "La Ternana non deve fallire. Ci sono ancora spiragli, ci dobbiamo lavorare"

Intervenuto a Umbria TV, il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha parlato della situazione della Ternana: "La Ternana non deve fallire. Noi abbiamo da lavorare tutto sabato, sabato e lunedì mattina: sono convinto che si può arrivare a un ragionamento. I Rizzo sono persone che dispongono di cifre di denaro, la famiglia si è incontrata troppe volte con l'attuale giunta parlando di cose inutili.

Non devo creare delle aspettative, devo solo dire che ci sono degli spiragli e che ci dobbiamo lavorare. Credo che la morte sopraggiunga quando è arrivata, oggi siamo ancora vivi".