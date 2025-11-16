Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con l'Ospitaletto

Daniele Najjar
Oggi alle 14:27Serie C
Daniele Najjar

Il Benevento supera in scioltezza il Monopoli per 3-0: partita già indirizzata nel primo tempo con le reti di Lamesta dopo 9 minuti e di Ricci al 28', nella ripresa Prisco arrotonda al 51'. Sorpasso in vetta ai danni del Catania, in attesa della Salernitana: esordio perfetto di Floro Flores sulla nuova panchina. Solo 0-0 fra Union Brescia e Ospitaletto. Di seguito i risultati delle gare già giocate nella 14^ giornata di Serie C e la classifica aggiornata.

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
Ospitaletto - Brescia 0-0
14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona
14:30 – Alcione Milano - Novara
17:30 – L.R. Vicenza - Renate
17:30 – Lecco - Pro Patria
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 28*, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
14:30 – Livorno - Ravenna
17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*

* una partita in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
14:30 – Altamura - Salernitana
14:30 – Giugliano - Audace Cerignola
14:30 – Potenza - Trapani
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Benevento 29*, Catania 28*, Salernitana 27, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più

