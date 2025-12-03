Benevento, si ferma a scopo precauzionale Vannucchi. Torna in gruppo Borghini

Il Benevento è tornato al lavoro questa mattina dopo il netto 5-1 rifilato alla Salernitana. Come riportato da Ottopagine.it, alla seduta odierna erano assenti diversi giocatori, a partire da Salvemini, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia, e da Vannucchi.

Il portiere sta smaltendo un’infiammazione al nervo sciatico ed è stato tenuto a riposo in via precauzionale. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma al momento filtra ottimismo.

Buone notizie invece per Borghini, che è tornato ad allenarsi regolarmente dopo aver superato l’influenza che lo aveva costretto a saltare la gara di lunedì. Sena ha invece svolto lavoro differenziato. La squadra tornerà in campo domani con una seduta mattutina.