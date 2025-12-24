24 dicembre 1999, Massimo Moratti si veste da Babbo Natale. Prendendo Seedorf e Cordoba

Il 24 dicembre del 1999, Massimo Moratti cerca di togliere tutti gli alibi a Marcello Lippi. Lo fa acquistando due calciatori di straordinario rendimento come Clarence Seedorf, olandese del Real Madrid, e Ivan Ramiro Cordoba, preso dal San Lorenzo. Per il primo viene spesa una cifra altissima, cioè 45 miliardi di lire. Considerando che Ronaldo, solamente due anni prima, era costato 48 miliardi è comunque una cifra di alto livello. È uno degli affari più costosi mai messi a segno in un calciomercato invernale italiano. Con Lippi Seedorf gioca 25 partite, con 5 reti e un assist, terminando al quarto posto in campionato e costretta a giocare lo spareggio (vinto) contro il Parma.

Cordoba costa meno, ma è comunque un acquisto importante. 27 miliardi di lire, 14 in euro, replicando praticamente le presenze dell'olandese. Venticinque con zero reti. Si rifarà rimanendo fino al 2012, vincendo Scudetti in serie e soprattutto il Triplete del 2010 con José Mourinho. Qualche giorno dopo arriverà anche Adrian Mutu.

A chiudere le operazioni sono Terraneo e Oriali, ma la cosa peggiore sarà l'addio di Seedorf, in uno scambio che tutti ancora si ricordano, cioè quello con Francesco Coco, in una delle operazioni più iconiche (e maldestre) della storia del calcio italiano.