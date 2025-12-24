Milan, sotto l'albero c'è Fullkrug: visite fatte, il numero di maglia e la data d'esordio

Il Milan ha il suo numero 9 per gennaio: quello di martedì 23 dicembre è stato il giorno di Niclas Fullkrug, mentre la vigilia di Natale sarà probabilmente quello degli annunci di rito, per fare un regalo ai tifosi rossoneri e ad al tecnico Massimiliano Allegri.

Visite fatte, manca l'annuncio

il centravanti tedesco ha infatti effettuato le visite mediche, superandole. Si è trattato dell'ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo, visto che poi si è recato a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media. Nel giorno del 24 dicembre poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato.

Numero di maglia

Il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.

Quanto avverà l'esordio di Niclas Fullkrug con il Milan?

L'esordio di Fullkrug con il Milan è previsto proprio per il 2 gennaio (contro il Cagliari in Sardegna), data di apertura delle trattative, grazie ad una speciale deroga votata dal Consiglio Federale che consente di velocizzare i tempi tecnici di tesseramento. Intanto, Fullkrug avrà tempo per inserirsi e iniziare a capire le richieste tattiche del suo nuovo allenatore.