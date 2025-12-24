La Juve accoglie Ottolini come nuovo ds. E John Elkann parla alla squadra alla cena di Natale

La Juventus si è ritrovata al J Museum per la consueta cena di Natale. John Elkann si è rivolto alla squadra in un videomessaggio, nel corso del quale ha mandato un segnale di unione e di fiducia per l'immediato futuro. "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte. State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti".

Le parole di Elkann arrivano in un momento estremamente positivo per la (nuova) Juventus di Luciano Spalletti, anche dal punto di vista dei risultati in campo. Ma non solo. Dopo diverse settimane di attesa, infatti, il club bianconero è pronto ad accogliere il nuovo Direttore sportivo: Marco Ottolini.

Nelle ultime ore, il dirigente ha risolto il precedente contratto che ancora lo legava al Genoa, sebbene il suo addio risalga oramai a diverse settimane fa. Un passaggio formale importante, che di fatto spiana la strada alla nuova firma con la Juventus e al suo sbarco alla Continassa con l'idea di essere operativo già per la sessione di gennaio che sta per cominciare. Leggi qui la scheda sulla carriera di Ottolini e le sue migliori operazioni al Genoa tra acquisti e cessioni.