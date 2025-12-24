Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto

Lo stadio 'Vito Simone Veneziani' di Monopoli si prepara a una rivoluzione. La Giunta Comunale ha dato il via libera definitivo al progetto di ammodernamento dell'impianto con un investimento di 1,2 milioni di euro, approvando in meno di dieci giorni i provvedimenti necessari per avviare i lavori.

Il cuore dell'intervento sarà la posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione, omologato LND Professional e adatto anche al calcio professionistico. La nuova superficie garantirà migliori prestazioni, maggiore resistenza e utilizzo intensivo da parte della prima squadra, del settore giovanile e delle società sportive cittadine.

L'accelerazione burocratica è frutto della collaborazione tra gli assessorati ai Lavori Pubblici e allo Sport, guidati rispettivamente da Cristian Iaia e Vincenzo Laneve. L'amministrazione ha raccolto le richieste del Monopoli 1966, attualmente impegnato nelle zone nobili del girone C di Serie C, per realizzare un progetto che risponda alle esigenze tecniche e agonistiche.

Con l'approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione del 23 dicembre 2025, sono stati stanziati 200.000 euro per la progettazione tecnico-economica affidata all'ingegner Aurelia Tortelli. Gli uffici comunali, coordinati dall'ingegner Amedeo D'Onghia, procederanno ora con le gare per l'affidamento dei servizi.

Il cronoprogramma prevede l'avvio del cantiere al termine della stagione in corso, con l'obiettivo di consegnare uno stadio completamente rinnovato per l'inizio del campionato 2026/2027. L'assessore Iaia ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione: "Non si tratta solo del nuovo campo, ma di una visione complessiva che include spogliatoi, tribune e servizi".

Laneve ha sottolineato la sinergia istituzionale: "Abbiamo garantito una struttura funzionale, omologata per le categorie superiori e in grado di sostenere la crescita del settore giovanile e la competitività della prima squadra".