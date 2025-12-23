TMW C'è mezza B su Corona ma (ancora) il Palermo non lo libera. Aspetta anche il ct Baldini...

Uno dei talenti più richiesti dell'intera Serie B, pronto per una seconda parte di stagione da protagonista. A patto che trovi minutaggio. E tutto dipende dal Palermo, chiaramente, che ha la fila alla porta per il 2004 Giacomo Corona.

Un paradosso: il Palermo ha ricevuto manifestazioni di stima da mezza Serie B, anche gli scout del ct Silvio Baldini gradirebbero vederlo in campo poiché lo considerano un giocatore da inserire nella rosa dell'Under 21. Però per adesso il Palermo non lo libera in prestito.

E allora? Nelle scorse ore è emerso il Pescara, nella lunga lista di squadre in B c'è anche la Juve Stabia ma non solo. Tutte pronte a prendere Corona e a farlo giocare, valorizzandolo chiaramente anche per il club rosanero. E allora, cosa manca? L'ok del Palermo, anche l'Under 21 (e Corona stesso) aspettano...