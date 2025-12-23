TMW Reggiana, il punto sulle uscite. Stulac pronto a riabbracciare Corini. Sirene per Basili

Si accende, a poche ore dal Natale, il mercato in uscita della Reggiana. Sono, infatti, due i giocatori attualmente presenti nella rosa di Davide Dionigi, pronti a salutare l'Emilia e il Mapei Stadium.

Stando a quanto racconto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Leo Stulac, centrocampista sloveno classe 1994 arrivato nell'estate 2024 dal Palermo, sarebbe molto vicino all'Union Brescia, club nel quale ritroverà Eugenio Corini. Ovvero il tecnico che lo ha allenato proprio in rosanero.

Sempre sul fronte delle uscita ci sono da registrare gli interessamenti dalla Serie C per Damiano Basili. Il centrocampista classe 2004, tesserato lo scorso luglio dopo la fine dell'esperienza alla Pergolettese, piace a tre società di terza serie come Audace Cerignola, Monopoli e Trento.